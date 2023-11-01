Skandal görüntüler! Trabzonspor formalı çocuğa biber gazı ile saldırdı
Bursa'da kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Trabzonspor formalı 9 yaşındaki çocuğun yüzüne biber gazı sıktı. Ardından şahıs olay yerinden kaçtı. Acılar içinde kıvranan çocuk, tedavi altına alındı. İşte çirkin saldırının görüntüleri...
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