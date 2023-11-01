💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 1 Kasım Çarşamba 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '1 Kasım Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 1 Kasım Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 176 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 22:32