BALLI TAVUK TARİFİ - Ballı Tavuk yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Tavuk ve balın kombinasyonuyla ortaya çıkan bu Uzak Doğu yemeği büyük küçük herkesin hoşuna gitmeye devam ediyor. İşte "Ballı tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?" sorularının yanıtı haberimizde.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 15:52