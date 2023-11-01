Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Dilek Taşı 9. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Salih Bademci, Hazal Subaşı gibi isimlerin yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 8. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Dilek Taşı 9. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

DİLEK TAŞI 9. BÖLÜM FRAGMAN İZLE | Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Dilek Taşı, 9. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Dilek Taşı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

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DİLEK TAŞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa ve Figen jandarmalara yakalanacakken, öğrencilerin meydanın karıştırmasıyla oradan kurtulurlar. Mustafa'nın yaşadığı ortaya çıkmış ve artık gerçek kimliğiyle saklanması mümkün olmadığından, kendisine sahte bir kimlik edinir. Amacı kızını da alıp yurtdışına kaçmaktır. Macide ise ihbar ettiği Mustafa'nın yakalanmadığını öğrenince paniğe kapılır ve Cemre ve Sinan'ı apar topar köşkten kaçırır. Sevda'nın boğazını sıkan ve ajansta herkesin önünde Kenan'dan dayak yiyen Efkan'ı babası bu halde görür ve Ronaların evini basar, bunun bedelini nasıl ödetecektir?

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