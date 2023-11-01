Dilek Taşı, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak 8. bölümüyle ekrana gelecek. Daha ilk fragmanıyla tüm diziseverlerin dikkatini çeken Dilek Taşı'nın heyecanla beklenen 8. bölümü, 1 Kasım Çarşamba günü seyircilerle buluşuyor. Kaçırmak istemeyenler arama motorlarında 'Dilek taşı 8. bölüm izle, Kanal D Dilek Taşı yeni bölüm izle, Dilek Taşı dizisi full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar ve 8. bölüm konusu...

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DİLEK TAŞI 8. BÖLÜM KONUSU

Mustafa ve Figen jandarmalara yakalanacakken, öğrencilerin meydanın karıştırmasıyla oradan kurtulurlar. Mustafa'nın yaşadığı ortaya çıkmış ve artık gerçek kimliğiyle saklanması mümkün olmadığından, kendisine sahte bir kimlik edinir. Amacı kızını da alıp yurtdışına kaçmaktır. Macide ise ihbar ettiği Mustafa'nın yakalanmadığını öğrenince paniğe kapılır ve Cemre ve Sinan'ı apar topar köşkten kaçırır. Sevda'nın boğazını sıkan ve ajansta herkesin önünde Kenan'dan dayak yiyen Efkan'ı babası bu halde görür ve Ronaların evini basar, bunun bedelini nasıl ödetecektir?

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