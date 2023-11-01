GILLOR TARİFİ - Pratik Gıllor yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Gıllor ya da yoğurtlu bulgur köftesi de denilen Erzincan ve çevre illerinde oldukça yaygın olan yöresel lezzet Gıllor'un yapımı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki Gıllor nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir? Asla dağılmayan nefis Gıllor tarifi haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 15:52 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023- 15:52