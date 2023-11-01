ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ - Abdigör Köfte yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Taş üzerinde tahta tokmakla dövülerek yapılan Abdigör Köfte, damakta unutamayacak tad bırakmaya devam ediyor. Lezzetiyle damak çatlatan Abdigör Köfte, son zamanlarda vatandaşlar tarafından en çok araştırılan tarifler arasına girdi. Abdigör Köfte nedir? Nasıl yapılır? sorularının cevapları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2023- 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023- 10:11