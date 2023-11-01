ABDİGÖR KÖFTE TARİFİ - Ağrı'nın geleneksel yemeklerinden olan Abdigör Köfte, büyük küçük herkesin bayılarak yediği yemek olmaya devam ediyor. "Abdigör Köfte nasıl yapılır?" sorusunun cevabını haberimizde derledik.
Abdigör Köfte nasıl yapılır?
Malzemeleri:
- 1 kg dana bonfile
- 2 adet yumurta
- 1 adet soğan
- 2 çorba kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı kırmızı toz biber
Garnitür için:
- 2 adet patlıcan
- 250 gram sivri biber
- 1 bağ maydanoz
- 1 kg domates
Yapılışı:
- Bonfileler, yöreye ait taş üzerinde tahta tokmakla 25 dakika sinir ve yağları ayrılacak şekilde dövünlür.
- Ete 2 tatlı kaşığı tuz eklenir. 25 dakika daha dövülür.
- Dövme işlemi bittikten sonra, macun kıvamına gelen ete, ince kıyılmış soğan, karabiber, toz biber, yumurta ve un eklenip yoğurulur.
- Diğer tarafta, geniş bir tencereye, yarısını geçecek kadar su konur. 2 tatlı taşığı tuz eklenir.
- Kaynamaya yakın suya 1 paket toz bulyon atılır.
- Köftelik malzemeden ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp, ıslak el ile şekil verilir ve suya atılır.
- Tencerenin kapağı kapatılıp, 20-25 dakika harlı ateşte pişirilir.
- Köfteler piştikten sonra, suyu süzülür.
- Köfteler, tereyağında kavrulur.
- Sunum için servis tabağında pilav havuz şeklinde açılır. Üzerine köfteler bırakılır.
- Diğer tarafta daha önceden hazırlanıp, kabuğu soyulmuş ve ufak doğranmış 50 gram tereyağında sote edilmiş domates sosu ilave edilir.
- Garnitürle süsleyerek servis yapılır.
AFİYET OLSUN