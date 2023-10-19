KOÇ YUMURTASI TARİFİ - Evde Koç Yumurtası yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Türk mutfağının lezzetli yemeklerinden Koç Yumurtası, büyük küçük herkesin tadından doyamayacağı bir yemek olarak biliniyor. Koç yumurtası tarifini kendi evinde, kendi mutfağında yapmak isteyen vatandaşlar için meşhur Koç Yumurtası malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.10.2023- 16:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023- 16:03