TAAMEYA TARİFİ - Mısır'ın en sevilen sokak yemeklerinden biri olan Taameya, lezzetiyle damak çatlatıyor. Büyük küçük herkesin hoşuna giden Taameya pratik tarifiyle herkesi büyülüyor. İşte Taameya tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Taameya nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 2 su bardağı bölünmüş bakla fasulyesi
- 1 kırmızı soğan
- Taze maydanoz
- Taze kişniş
- Taze dereotu
- 3 diş sarımsak
- Yarım çay miktarı öğütülmüş kişniş
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 çay miktarı öğütülmüş kimyon
- 1 su bardağı susam (İsteğe bağlı)
- Kızartmak için veya gerekli gibi 1 litre sıvıyağ
Yapılışı:
- Fava fasulyelerini büyük bir kaseye yerleştirin ve üzerini birkaç inç su ile örtün. 8 saatten bir geceye kadar bekletin. Boşaltmak.
- Islatılmış bakla, kırmızı soğan, maydanoz, kişniş, dereotu, sarımsak, kişniş, tuz ve kimyonu bir mutfak robotunda birleştirin; hamur benzeri bir kıvama gelinceye kadar işleyin.
- Bir tavayı orta ateşte ısıtın. Susam tohumlarını ekleyin; ara sıra karıştırarak, kızarana kadar yaklaşık 5 dakika pişirin. Büyük bir tabağa aktarın.
- Bakla karışımını yaklaşık 50 top haline getirin. Kaplamak için topları susam tohumlarında yuvarlayın.
- Büyük bir tencerenin 1/4'ünü yağla doldurun; orta ateşte ısıtın. Bakla toplarını, parti başına 3 ila 5 dakika olmak üzere, altın rengi kahverengi olana kadar gruplar halinde kızartın. Kağıt havluların üzerine boşaltın.
AFİYET OLSUN