TAAMEYA TARİFİ - Evde pratik Taameya yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

Kuru bakla ile yapılan Taameya. Mısır'ın gözde yemeklerinden biri. Lezzetini unutturmayacak bir tarif olan Taameya, tarifinin malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 18.10.2023- 17:21 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023- 17:21