DAMAT PAÇASI TARİFİ - Damat Paçası yapılışı, malzemeleri ve püf noktaları...

Bursa yöresine ait genellikle düğünde yapılan bir yemektir. Damat paçası tarifi, büyük küçük herkesin hoşuna giden bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen Damat Paçası, tarifi de vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Damat Paçası'nın yapılışı nasıl?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 16.10.2023- 14:21 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023- 14:21