Süper Loto çekildi! Süper Loto ne zaman çekildi? 29 Ekim 2023 Süper Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '29 Ekim Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 29 Ekim 2023 Süper Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 10 milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 29.10.2023- 22:32 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023- 22:32