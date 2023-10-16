atv ekranlarının yeni sevilen dizisi Safir, duygusal hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız paylaştığı dizi geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle milyonlarca kişiyi ekrana kilitledi. Safir'in 16 Ekim Pazartesi günü 7. bölümüyle ekranlara gelen diziyi kaçırmak istemeyenler için Safir dizisi canlı yeni bölüm ve detayları haberimizde paylaştık.

SAFİR 7. BÖLÜM | Başrollerini İlhan Şen ve Özge Yağız'ın paylaştığı NTC Medya imzalı atv dizisi Safir, başarılı kadrosuyla olduğu kadar dramatik hikayesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Amerika'dan dedesinin aile şirketini devralmak için dönen Ateş, kardeşleri Yaman ve Okan'ın aşk, ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavlarını anlatan dizinin 7. bölümünü kaçırmak istemeyenler araştırmalara başladı. İşte 16 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen Safir dizisi 7. bölüm bilgileri...

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SAFİR 7. BÖLÜM KONUSU

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak? Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir. Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.

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