PATATESLİ KIR PİDESİ TARİFİ

Karadeniz'in meşhur lezzetlerinden Patatesli Kır Pidesi Kastamonu iline özgü bir tariftir. Beğenilen lezzetler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Lezzetiyle büyük küçük herkesin hoşuna giden pide sofraların da vazgeçilmezi oluyor. Patatesli Kır Pidesini evde kendisi yapmak isteyenler tarif araştırmaları yapıyor. Peki Evde susamlı, çörek otlu Patatesli kır Pidesi nasıl yapılır? İşte pide hamuru malzemeleri, tarifi ve yapılışı...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2023- 14:02