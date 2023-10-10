Gökçeada'nın meşhur lezzetlerinden Cicirya Pidesi, lezzeti ve doyuruculuğuyla yiyenlerden tam not alıyor. Tadıyla büyük küçük herkesi kendisine hayran bırakan Cicirya Pidesinin yapılışı, en çok aratılan tarifler arasında ilk sıralardaki yerini koruyor. Cicirya pidesini evde yapmak isteyenler için Cicirya pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

CİCİRYA PİDESİ TARİFİ - Gökçeada'nın güzel lezzetlerinden biri olan Cicirya Pidesi, yiyenlerin unutamadığı bir tat haline geliyor. Peynirli iç harcıyla lezzetini doruklara çıkaran Cicirya pidesi tarifi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kendi evinde orijinal lezzetiyle Cicirya pidesi yapmak isteyenler arama motorlarında Orijinal Cicirya pidesi nasıl yapılır? sorusunun cevabını araştırırken biz de Cicirya pidesi malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

ORİJİNAL CİCİRYA PİDESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Hamuru için;

2 adet Yumurta sarısı

Tuz

400 gr Un

30 ml Zeytinyağı

5 gr kuru maya

İç harcı için;

150 gr Beyaz peynir

1 adet Yumurta

Nane (kuru)

30 gr Tereyağı

CİCİRYA PİDESİ YAPILIŞI

Unu karıştırma kabına koyunortasını havuz gibi açın. Tuz ve zeytinyağı ekleyin. Daha sonra suyu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Çok az ılık suda maya eriyene kadar karıştırın. Hamura ekleyin ve tekrar yoğurun. Üstü kapalı bir şekilde oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.

İç harcı için beyaz peyniri iyice ezin. Teryağı, yumurtayı ve naneyi ekleyin ve karıştırın.

Mayalanan hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın. Unlu bir yüzeyde açın.

Hazırladığınız içi açtığınız hamurlara yayın ve kenarlarını kıvırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsilere dizin.

Yumurta sarısını çırpıp hamur kenarlarına sürün. Önceden ısıttığınız fırında 200°C'de 20-25 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN