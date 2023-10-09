Başrolünde Micheál Richardson'un yer aldığı ve yönetmenliğini James D'Arcy'nin yaptığı İtalyan Yazı filmi televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Film hakkında arama motorlarında sorgulanan 'İtalyan Yazı filmi konusu nedir? İtalyan Yaz filmi oyuncuları kim? Nerde çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

İTALYAN YAZI KONUSU NEDİR? - 2021 yapımı İtalya'nın Toscana bölgesinde çekilen İtalyan Yazı, televizyon ekranlarında gösterilmesiyle birlikte seyircilerinden tam puan aldı. Başrollerini Micheál Richardson ve Valeria Bilello'nun paylaştığı sevilen film hakkında arama motorlarında sorgulanan 'İtalyan Yazı filmi konusu, oyuncuları?' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

İTALYAN YAZI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Made In Italy, karısından miras kalan evi satmak için arasının açık olduğu oğluyla Londra'dan İtalya'ya giden bir adamın hikayesini konu ediyor. Sanatçı olan Robert, oğlu Jack ile vefat eden karısından miras kalan evin satışını gerçekleştirmek için Londra'dan İtalya'ya gider. Baba oğul, bir zamanlar güzel vakit geçirdikleri evi terk edilmiş bir durumda bulmayı beklemez. Satıştan önce evi yenilemeye karar veren Robert ve Jack, bu süreçte ilişkilerini düzeltmeye başlar. Gelecek artık onlar için bambaşka gözükmektedir.

İTALYAN YAZI FİLMİ OYUNCULARI KİM?