Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 13 Eylül 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı 13 Eylül Çarşamba günü yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '13 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 13 Eylül Çarşamba 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 118 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2023- 10:59