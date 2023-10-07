Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '7 Ekim Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 7 Ekim Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
7 EKİM CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 7 Ekim Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
7 EKİM CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
20 - 22 - 36 - 65 - 66 - 69 Joker: 16 SüperStar: 53
👉 Sayısal Loto 7 Ekim Cumartesi sonucu için TIKLA