Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '9 Ekim Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 9 Ekim Pazartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
9 EKİM PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Ekim Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
9 EKİM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
19 - 26 - 28 - 38 - 59 - 77 - Joker: 57 - Süperstar: 66
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