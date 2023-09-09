EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Estonya sahasında İsveç'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Estonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Estonya - İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Estonya ile İsveç kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Estonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESTONYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Estonya - İsveç maçı 9 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oyananacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.