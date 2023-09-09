EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Andorra sahasında Belarus'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Andorra - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Andorra ile Belarus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Andorra - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDORRA - BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Andorra - Belarus maçı 9 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oyananacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.