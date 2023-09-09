EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan sahasında Belçika'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Azerbaycan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Azerbaycan - Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan ile Belçika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Azerbaycan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZERBAYCAN - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Azerbaycan - Belçika maçı 9 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.