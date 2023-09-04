EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI 2023
Ağustos aylık enflasyon ne kadar oldu? Yıllık enflasyon yüzde kaç?
EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI 2023
Ağustos aylık enflasyon ne kadar oldu? Yıllık enflasyon yüzde kaç?
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