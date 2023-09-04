EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI 2023

Eylül ayı 2022 Kira artış oranı merak konusu oldu. TÜİK enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kira artış oranı hesaplama araştırmaları yapılıyor. Yapılan sorgularda, kira artış oranı hesaplama, Kira artış oranı ne kadar? Kiraya ne kadar zam yapılacak? Eylül zam oranı? gibi ifadeler yer alıyor. İşte Eylül ayı kira artış oranı detayları ile hesaplama...

Konut kira artış oranı ve Eylül ayı kira zammının ne kadar olduğu gündemde yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, ne kadar kira ödeyeceğini ve kirasına ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte TÜİK'in verileriyle Ekim ayı kira artış oranı hesaplama...

TÜİK'in açıklamasına göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %58,94, aylık %9,09 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleşti.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar olan sürede yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;

Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.

Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %25

Ekim ayı kira artış tutarı: 250

Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL