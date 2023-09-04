İzmir ve çevresi 4 Eylül Pazartesi gününe depremle başladı. Saat 8.30 sıralarında Ege Denizi'nde, Kuşadası açıklarında meydana gelen sarsıntı, vatandaşları sokağa döktü. Depremin ardından AFAD vakit kaybetmeden saha taramalarına başlarken arama motorlarında 'İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

İZMİR'DE DEPREM SON DAKİKA | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın verilerine göre saat 08.26'da Ege Denizi, Kuşadası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nde ise yapılan revizenin ardından 3,8 olarak değiştirildi.

AFAD'ın bölgede mahalle ve köy muhtarlıklarını arayarak saha taramalarını başlattığı öğrenilirken sarsıntının ardından vatandaşlar, kendilerini sokağa attı.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Depremin ardından AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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