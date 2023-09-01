Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
EN ETKİLİ TRAPEZ GELİŞTİRME HAREKETLERİ
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
EN ETKİLİ TRAPEZ GELİŞTİRME HAREKETLERİ
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray önceliği belirledi! Transferde kritik 48 saat G.Saray önceliği belirledi! Transferde kritik 48 saat 01:02
İşte Bjelica'nın Kasımpaşa maçı 11'i İşte Bjelica'nın Kasımpaşa maçı 11'i 01:00
Kartal'a müjde! Transferde sona doğru Kartal'a müjde! Transferde sona doğru 00:41
Güneş: Gruplara kalmamız... Güneş: Gruplara kalmamız... 00:32
Kartal gruplara yükseldi! Kartal gruplara yükseldi! 00:32
"Gruplara kaldığımız için mutluyum" "Gruplara kaldığımız için mutluyum" 00:32
Daha Eski
F.Bahçe kazanarak gruplara kaldı! F.Bahçe kazanarak gruplara kaldı! 00:32
G.Saray'da ayrılık açıklandı! G.Saray'da ayrılık açıklandı! 00:32
Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:32
G.Saray'ın rakipleri belli oldu! G.Saray'ın rakipleri belli oldu! 00:32
F.Bahçe'de beklenmedik gelişme! F.Bahçe'de beklenmedik gelişme! 00:32
Boey için çılgın teklif! Boey için çılgın teklif! 00:32
SON DAKİKA