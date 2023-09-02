MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU? 2 Eylül MasterChef All Star son eleme adayı belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te haftanın son eleme adayı belli oldu! Yaşlısından gencine her kesimin severek takip ettiği MasterChef yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. "2 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?" sorusu da yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, 2 Eylül MasterChef son eleme adayı kim oldu?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada bu akşam son eleme adayı netleşti. 2 Eylül 2023 Masterchef yeni eleme adayı potaya gönderildi. Peki ama eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da en başarısız tabağı yaparak eleme adayı olan son isim Sefa oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları sırasıyla şöyle;

Gamze, Tahsin, Eda, Kıvanç, Batuhan, Tolga, Sefa.