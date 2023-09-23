Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 23 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 23 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 23 Eylül Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
İŞTE 23 Eylül CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUCU
1-11-34-40-60-72 Joker:75 SüperStar:19
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 23 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.
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