15 AĞUSTOS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Ağustos Salı 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 27,05 (Alış) - 27,06 (Satış)
EURO: 29,56 (Alış) - 29,59 Satış)
STERLİN: 34,24 (Alış) - 34,41 (Satış)
1 DOLAR = 27,036TL
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👉15 Ağustos Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.657,00
Gram altın satış: 1.657,27
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.775,00
Çeyrek altın satış: 2.808,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.567,00
Yarım altın satış: 5.615,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.100,00
Tam altın satış: 11.179,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.395,00
Cumhuriyet altını satış: 11.476,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.472,00
Ata altın satış: 11.543,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Ağustos Salı günü saat 11.28 itibarıyla alınmıştır.