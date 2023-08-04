4 AĞUSTOS 2023 ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişikliği anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Ağustos Cuma 2023 Altın Kuru...
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👉4 Ağustos Cuma 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.678,77
Gram altın satış: 1.679,06
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.745,00
Çeyrek altın satış: 2.778,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.490,00
Yarım altın satış: 5.556,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 10.972,00
Tam altın satış: 11.061,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.207,00
Cumhuriyet altını satış: 11.376,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.267,00
Ata altın satış: 11.349,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ağustos Cuma günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.