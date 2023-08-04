BİLSEM sonuç sorgulama ekranı 2023

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği Bilsem bursluluk sınavlarında geri sayım devam ediyor. Müzik, resim ve genel zihinsel yetenek alanlarında sınava girebilen adaylar, 4 Ağustos Cuma günü açıklanacak olan sınav sonuçları hakkında arama motorlarında 'MEB Bilsem sonuçlarına nasıl bakılır, saat kaçta açıklanacak?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim ve Sanat Akademileri (BİLSEM) bünyesinde eğitim görecek öğrencileri seçmek için düzenlediği Bilsem Bursluluk sınavı sonuçlarını 4 Ağustos Cuma günü erişime açacak. Peki MEB Bilsem sonuçlarına nasıl bakılır, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

2023 BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açılacak. Sınav sonucunu görmek isteyen adaylar, TC kimlik numarası, doğu mtarihi ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapabilecek.

2023 MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları, 14 Ocak-09 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin 4 Ağustos Cuma günü, mesai saatleri içinde açıklanması bekleniyor.

BİLSEM ÖĞRENCİ KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

BİLSEM' kayıt hakkı kazanan öğrencilerin işlemleri 14 - 31 Ağustos 2023 tarihleri aralığında yapılacak.

Bilsem sınavlarının grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70'er soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır. Geçtiğimiz senelerde 4. sınıfların da katılabildiği sınava son senelerde yalnızca 1., 2. ve 3. sınıfların katılımı mümkündür.

BİLSEM TABAN PUANLARI

2022 yılında yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar şöyle belirlenmişti:

👉1. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 380

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

👉2. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 410

Resim Yetenek Alanı: 90

Müzik Yetenek Alanı: 85

👉3. SINIFLAR

Genel Zihinsel Yetenek Alanı: 430

Resim Yetenek Alanı: 94

Müzik Yetenek Alanı: 90