Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Eylül Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
2 EYLÜL CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
2 EYLÜL CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
38 - 43 - 36 - 49 - 29 - 78 Joker: 46 SüperStar: 65
👉 Sayısal Loto 2 Eylül Cumartesi sonucu için TIKLA