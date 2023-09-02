Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı 2 Eylül Cumartesi günü yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Eylül Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 104 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '2 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 2 Eylül Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

2 EYLÜL CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 2 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.

2 EYLÜL CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

38 - 43 - 36 - 49 - 29 - 78 Joker: 46 SüperStar: 65

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