Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 31 Temmuz 2023 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru..

31 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Temmuz Pazartesi 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 26,96 (Alış) - 26,97 (Satış)

EURO: 29,76 (Alış) - 29,76 Satış)

STERLİN: 34,56 (Alış) - 34,73 (Satış)

1 DOLAR = 26,97 TL

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👉31 Temmuz Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.696,13

Gram altın satış: 1.696,46

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.756,00

Çeyrek altın satış: 2.792,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.513,00

Yarım altın satış: 5.584,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.017,00

Tam altın satış: 11.118,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.362,00

Cumhuriyet altını satış: 11.432,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.313,00

Ata altın satış: 11.408,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Temmuz Pazartesi günü saat 13.29 itibarıyla alınmıştır.