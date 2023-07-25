25 TEMMUZ 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Temmuz Salı 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 26,95 (Alış) - 26,96 (Satış)
EURO: 29,78 (Alış) - 29,80 Satış)
STERLİN: 34,51 (Alış) - 34,68 (Satış)
1 DOLAR = 26,96 TL
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👉25 Temmuz Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.700,27
Gram altın satış: 1.700,57
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.763,00
Çeyrek altın satış: 2.801,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 5.526,00
Yarım altın satış: 5.602,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 11.052,00
Tam altın satış: 11.153,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 11.317,00
Cumhuriyet altını satış: 11.488,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 11.359,00
Ata altın satış: 11.444,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Temmuz Salı günü saat 13.23 itibarıyla alınmıştır.