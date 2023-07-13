TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finali karşılaşmasında İtalya ile mücadele edecek. Kazanması halinde yarı finale çıkacak olan Filenin Sultanları ile İtalya maçının canlı yayın kanalı ve saati arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2023- 12:50