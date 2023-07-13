Ya Çok Seversen 2. bölüm izle | Kanal D Ya Çok Seversen ilk bölüm full izle | Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Ya Çok Seversen,2. bölümüyle 13 Temmuz Perşembe günü seyircilerin karşısına çıkacak. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor. Dizinin fragmanı büyük ilgi toplarken, Ya Çok Seversen ilk bölüm izle, Ya Çok Seversen 2. bölüm hd izle, Ya Çok Seversen özet izle gibi aramalar yapılıyor. İşte Ya Çok Seversen 2. bölümü konusu....

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 13 Temmuz Perşembe günü yeni ve 2. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki ilk bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 2. yeni bölümü...

👉YA ÇOK SEVERSEN 2. BÖLÜM İZLE

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YA ÇOK SEVERSEN 2. BÖLÜM KONUSU

Ateş'in eve gelişi Leyla ve çocukları şoke eder. Ateş evdeyken Leyla'nın dadılık yalanını sürdürebilmesi tehlikeye girer. Üstelik ekip her yerde dolandırılan damadın ailesi tarafından aranmaktadır. Leyla'nın bu çiftlikten başka gidecek yeri yoktur. Çocuklara uyum sağlamaya çalışmaktadır. Gerçek dadının gelmesiyle zor anlar yaşar. Ateş için yıllar önce çıktığı eve geri dönmek zordur.

👉YA ÇOK SEVERSEN 2. BÖLÜM İZLE

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Yaşananlar yetmezmiş gibi avukatın imzalamayı zorunlu tuttuğu aile anayasasına göre kardeşleriyle beraber yaşamak zorundadır. Bunalan Ateş, evde kalabilmek için farklı bir yola sapar. Bu yoldan onu döndüren Leyla olur. Ateş sadece evde değil, şirkette de radikal kararlar almaktadır. Bu sırada ekipten Yakup, tüm ekibi tehlikeye sokacak bir adım atar fakat bunu herkesten gizler. Berit'in kaybolması mahkeme için delil toplayan Umut ve Füsun'un işine yarar. Ateş ve Leyla iyice köşeye sıkışır. Birlik olup Berit'i bulabilecekler midir?

👉YA ÇOK SEVERSEN 2. BÖLÜM İZLE

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