Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '12 Temmuz Çarşamba Sayısal Loto çekilişi sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 12 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
12 TEMMUZ ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 12 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
12 TEMMUZ ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
21 - 30 - 31 - 40 - 51 - 71 Joker: 54 SüperStar: 59
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