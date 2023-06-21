Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 21 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin haftada 3 kez çekilişini gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto için verilecek ikramiye tutarı 220 milyon TL'ye ulaştı. 21 Haziran Çarşamba günü yapılacak çekiliş için arama motorlarında araştırma yapan şans oyunu severler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 21 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları' konularını sorguluyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2023- 14:00