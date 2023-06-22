Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Hafize Gaye Erkan başkanlığında yaptığı ilk toplantının ardından faiz kararını açıkladı. En son Şubat ayında uyguladığı 50 baz puanlık indirim kararının ardından faizi yüzde 8,5'e düşüren Merkez Bankası'nın Haziran ayında aldığı karar merak ediliyor. İşte 2023 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? sorusunun cevabı...

SON DAKİKA MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | İç piyasaların heyecanla beklediği faiz kararı açıklandı. Geçtiğimiz ay yükseltilmesi beklenen politika faizi, Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında yapılan toplantının ardından sürpriz şekilde sabit tutulurken Haziran'da, Merkez Bankası Başkanı'nın da değişmesi sebebiyle ekonomistleri, faizin yükseltileceği konusunda emindi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? TCMB faiz arttı mı, ne kadar yükseldi? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU, ARTTI MI, NE KADAR YÜKSELDİ?

Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırdı. Para Politika faizinde 650 baz puanlık artış gerçekleşti. Faiz yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseldi.

SON İNDİRİM ŞUBAT AYINDA YAPILMIŞTI

PPK şubat ayında sürpriz sayılacak bir şekilde 50 baz puanlık indirim kararı almasının ardından mart ve nisan toplantılarında da faize dokunmamıştı. PPK kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimin ardından aralık ve ocak toplantılarını da pas geçmişti. 2022 Ağustos-Kasım döneminde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimine gitmişti.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler ise, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 oldu.