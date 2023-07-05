Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '5 Temmuz Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 5 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman çekildi? Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...
5 TEMMUZ ÇARŞAMBA SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı.
5 TEMMUZ ÇARŞAMBA ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
4-16-37-38-64-81 Joker: 22 SüperStar: 79
👉 Sayısal Loto 5 Temmuz Çarşamba sonucu için TIKLA
👉 Sayısal Loto tüm sonuçlar için TIKLA