Azerbaycan - Estonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan ile Estonya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Azerbaycan - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AZERBAYCAN - ESTONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Azerbaycan - Estonya maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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AZERBAYCAN - ESTONYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Azerbaycan
Balayev; Haghverdi, Mustafazada, Kryvotsyuk, Cafarguliyev; Mahmudov, Almeida, Isayev; Bayramov, Dadashov, Sheydayev
Estonya
Hein; Baranov, Tamm, Mets; Teniste, Vassiljev, Kait, Miller, Lukka; Sorga, Sappinen