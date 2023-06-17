TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 17 Haziran Cumartesi günü izleyicisiyle buluşuyor. Gönül Dağı 102. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 102. BÖLÜM ÖZETİ

Selma Öğretmen'in Taner'e olan hisleri Veysel, Ramazan, Asuman ve Cemile'nin dikkatini çeker. Dörtlü, bu durumda ne yapacaklarını konuşurlar. Taner ile arasındaki bazı yanlış anlaşılmalar sonucu Selma kendini zor bir durum içinde bulur. Selma ne yapacaktır? Elif'in ameliyattan çıkmasıyla herkes rahat bir nefes alır. Yaptığı hataların farkına varan Barış, bir karar vermiştir. Barış ne yapacaktır? Azize'nin evliliğine karşı çıkan çocukları Azize'yi huzurevinden alarak başka bir yere götürmeye karar verirler. Azize'nin tepkisi ne olacaktır? Sennur ve Yaşar evlenmeye karar vermiştir. Sennur mükemmel bir düğün ister. Bu durum Yaşar'ın başına neler açacaktır?

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👉GÖNÜL DAĞI 102. BÖLÜM İZLE