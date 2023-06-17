Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Karadağ sahasında Macaristan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Karadağ - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Karadağ - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Karadağ ile Macaristan kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Macaristan maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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KARADAĞ - MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karadağ

Mijatovic; Vujacic, Savic, Tomasevic; Vesovic, Savicevic, Scekic, Haksabanovic, Marusic; Jovetic, Krstovic

Macaristan

Dibusz; Lang, Orban, Szalai; Bolla, Nagy, Vecsei, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Adam