Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Güney Kıbrıs sahasında Gürcistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Güney Kıbrıs - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Güney Kıbrıs - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Güney Kıbrıs ile Gürcistan kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Kıbrıs - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KIBRIS - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kıbrıs - Gürcistan maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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GÜNEY KIBRIS - GÜRCİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Güney Kıbrıs

Dimitriou; Andreou, Laifis, Karo; Antoniou, Gogic, Kastanos, M. Ioannou, Pileas; Christofi, Pittas

Gürcistan

Mamardashvili; Kakabadze, Tabidze, Kashia, Kvirkvelia, Azarovi; Gagnidze, Kvekveskiri; Davitashvili; Kvaratskhelia, Mikautadze