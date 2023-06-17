Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arnavutluk sahasında Moldova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arnavutluk - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arnavutluk - Moldova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arnavutluk ile Moldova kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutluk - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk - Moldova maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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ARNAVUTLUK - MOLDOVA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arnavutluk

Berisha; Veseli, Ismajli, Djimsiti, Hysaj; Abrashi, Asllani, Bajrami; Asani, Cikalleshi, Uzuni

Moldova

Railean; Craciun, Mudrac, Posmac; Revenco, Rata, Caimacov, Motpan, Reabciuk; Damascan, Nicolaescu