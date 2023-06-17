Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Faroe Adaları sahasında Çek Cumhuriyeti'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Faroe Adaları - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Faroe Adaları - Çek Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Faroe Adaları ile Çek Cumhuriyeti kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Faroe Adaları - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FAROE ADALARI - ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Faroe Adaları - Çek Cumhuriyeti maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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FAROE ADALARI - ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Faroe Adaları

Lamhauge; Joensen, G. Vatnhamar, Faero, Davidsen; Mikkelsen, Andreasen, S. Vatnhamar, M. Olsen; Radosavljevic, K. Olsen

Çek Cumhuriyeti

Pavlenka; Holes, Brabec, Krejci; Coufal, Barak, Soucek, Cerny; Cvancara, Hlozek, Kuchta