Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belçika sahasında Avusturya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Belçika - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Belçika - Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belçika ile Avusturya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - Avusturya maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

BELÇİKA - AVUSTURYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Belçika

Courtois; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans, Mangala; Carrasco, Lukaku, Openda

Avusturya

Bachman; Mwene, Alaba, Danso, Wober; Laimer, Seiwald, Sabitzer, Wimmer; Arnautovic, Gregoritsch