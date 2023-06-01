1 HAZİRAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Haziran 2023 Döviz Kuru...
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👉1 Haziran Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.310,68
Gram altın satış: 1.310,90
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.220,00
Çeyrek altın satış: 2.297,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.426,00
Yarım altın satış: 4.580,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.865,00
Tam altın satış: 9.187,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.087,00
Cumhuriyet altını satış: 9.224,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.124,00
Ata altın satış: 9.423,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Haziran Perşembe günü saat 06.22 itibarıyla alınmıştır.