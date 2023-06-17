Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Efes'i tebrik etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu Pınar Karşıyaka'yı 3-0'lık seriyle geçen Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla sonuçlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, lacivert beyazlıları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu şampiyonu Anadolu Efes'i tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Final serisi boyunca centilmence mücadele ederek basketbolseverlere seyir zevki yüksek bir final süreci yaşatan iki takımımızı da kutluyorum. Lig tarihinde 16. şampiyonluğuna ulaşan Anadolu Efes'te oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve lacivert-beyazlı camiayı tebrik ediyorum."



