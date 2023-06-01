2023 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ | Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı olan YKS için geri sayım sürüyor. Milyonlarca adayın başvuruda bulunduğu üniversiteye giriş sınavı, 2 oturumda gerçekleşecek. Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 17 Haziran'da yapılacakken Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Dilde Yeterlilik Sınavı ise 08 Haziran'da yapılacak. İşte YKS giriş belgesi ve sınav yerleri...

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TYT AYT DYT SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

YKS adı altında birlşen TYT, AYT ve YDT sınavlarında sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM TYT AYT sınavı giriş belgesi İNDİR

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

17-18 Haziran'da yapılacak YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'na (TYT) 3 milyon 498 bin 18 aday, ikinci oturum Alan Yeterlilik Sınavı'na (AYT) 2 milyon 556 bin 350 aday, üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testine (YDT) 335 bin 786 aday başvurdu. 2022 yılında bu sayı, TYT için 3 milyon 234 bin 409, AYT için 2 milyon 56 bin 512 ve YDT için ise 168 bin 430 idi.