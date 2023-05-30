30 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Mayıs Salı 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 20,39 (Alış) - 20,39 (Satış)
EURO: 21,97 (Alış) - 21,07 (Satış)
STERLİN: 24,23 (Alış) - 24,36 (Satış)
1 DOLAR = 20,39 TL
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👉30 Mayıs Salı 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.279,36
Gram altın satış: 1.279,59
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.186,00
Çeyrek altın satış: 2.254,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.359,00
Yarım altın satış: 4.522,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.731,00
Tam altın satış: 9.016,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 8.927,00
Cumhuriyet altını satış: 9.062,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 8.959,00
Ata altın satış: 9.316,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Mayıs Salı günü saat 13.19 itibarıyla alınmıştır.